Нацбанк оштрафував шість банків

Національний банк у березні 2025 року застосував до шести банків та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, на АТ "МІБ" накладено штраф у 20,5 млн грн за неналежне виконання обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів та неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу.

Порушення інших банків також стосувалися недоліків при здійсненні належної перевірки клієнтів, неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу та недотримання вимог валютного законодавства.

АБ "Південний" крім штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу отримав додатковий штраф у 400 тис грн за неналежне виконання обов'язків щодо здійснення валютного нагляду.

АТ "Сенс Банк" отримав штраф у 4,1 млн грн за неналежне виконання обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів та недоліки при застосуванні ризик-орієнтованого підходу.

За систематичне неподання звітності з питань продидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) у встановлені строки небанківську фінансову установу ПТ "Санлайт ессетс і компанія" оштрафовано на 51 тис. грн.

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