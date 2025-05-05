Регулятор зупинив ліцензію УМВБ законно – рішення Верховного суду

Універсальна товарна біржа "Контрактовий дім УМВБ" здійснювала діяльність без належної ліцензії, постановив Верховний Суд. Він підтвердив правомірність дій регулятора, який зупинив дію ліцензії УМВБ.

Про це йдеться у повідомленні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

"У результаті тривалого судового процесу Касаційний адміністративний суд підтвердив правомірність дій регулятора та визнав діяльність біржі такою, що здійснювалась без належної ліцензії", – зазначає НКЦПФР.

Суд наголосив на обов’язковості ліцензування діяльності з організації централізованих торгів, незалежно від виду продукції.

Визначальним для статусу організованого товарного ринку є не вид продукції, якою торгують, а те, як саме відбуваються торги — чи відповідають вони вимогам закону та офіційно зареєстрованим правилам біржі.

"Біржовий аукціон не є окремим видом діяльності, а являє собою одну з форм проведення біржових торгів. Відтак, діяльність відповідача з організації торгів на товарній біржі у вигляді біржового аукціону є формою здійснення професійної діяльності на організованому товарному ринку. Така діяльність підпадає під правове регулювання і потребує отримання відповідної ліцензії", зазначено у рішенні суду.

Рішення щодо УТБ "Контрактовий дім УМВБ" набуло законної сили 29 квітня 2025 року. Воно остаточне і оскарженню не підлягає.

Діяльність на ринках капіталу має базуватись на суворому дотриманні встановлених правил і ліцензування є обов’язковою передумовою легальної діяльності, наголошує регулятор.

Нагадаємо:

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила до закінчення воєнного стану зупинити дію ліцензії "Української міжбанківської валютної біржі" ще три роки тому, 13 травня 2022 року. Підставою стала інформація про те, що особи, пов’язані з кінцевими бенефіціарними власниками біржі та її правлінням, вели діяльність без відповідної ліцензії.

Раніше, у квітні 2022 року, "Нафтогаз" відновив біржову торгівлю газом, обравши для цього саме майданчик УМВБ. Тоді на УМВБ провели шість аукціонів, на яких реалізували 37,35 млн куб м газу на 1,134 млрд грн з ПДВ.

Середня ціна тисячі кубометрів перевищила 30 тис грн, у той час, як реальна ціна на газ на українському ринку в той період становила близько 28 тис грн за тис куб м. Тобто продавець, ім'я якого біржа не розкриває, лише за два тижні міг додатково заробити десятки мільйонів гривень.

До перших угод на цій біржі в учасників ринку виникло багато запитань, про шр ЕП детально писала. Питання у трейдерів виникли як до прозорості аукціонів, доступу до біржі, так і до конкурентності торгів та функціоналу майданчика. Зокрема, трейдери не могли пройти акредитацію УМВБ онлайн, ця опція була недоступна.

Ключовим питанням було, за яким принципом державна компанія "Нафтогаз" обрала для торгівлі газом УМВБ. Вибір глави НАК Юрія Вітренка здивував учасників ринку: до квітня 2022 року ця біржа майже не торгувала газом.

При чому майданчик обрали заздалегідь: за даними джерел ЕП, керівники підрозділів "Нафтогазу" отримали доручення "опрацювати можливість залучення УМВБ для реалізації своєї продукції" ще 21 жовтня 2021 року, а ліцензію НКЦПФР біржа отримала 30 листопада.

УМВБ Олександра Гінзбурга мала славу майданчика, який роками допомагав Ігорю Коломойському в реалізації нафти тоді де-факто підконтрольної йому "Укрнафти".

На торгах 27 квітня де-юре державна компанія "Укрнафта" продала фірмам з орбіти групи "Приват" зріджений газ майже вдвічі дешевше за ринкові ціни. І втратила близько 320 млн грн.

Саме після скандалу з продажем скрапленого газу цим фірмам з орбіти групи "Приват" ДБР розпочало розслідування, а регулятор зупинив ліцензію ПрАТ "УМВБ".

Після того, як "УМВБ" втратив ліцензію, "Нафтогаз Трейдинг" також тимчасово припинив закуповувати газ на внутрішньому ринку. Та 2 червня 2022 року УМВБ створила новий майданчик – ТОВ "СааС платформа ЮАйСіі" – на якому вже за 19 дніві були проведені торги.

Як повідомлялося, ця платформа також немає ліцензії на біржову торгівлю. Статутний капітал компанії становить лише 1000 грн, 40 з яких вніс керівник Владислав Кравець, а ще 960 грн – ПрАТ "УМВБ", кінцевим бенефіціаром якої є Олександр Гінзбург, так само, як і групи "УМВБ".