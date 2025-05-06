Национальный банк отозвал лицензию у финансовой компании "Фин Траст Капитал".

Об этом информирует пресс-служба НБУ.

Компания не предоставила в полном объеме информацию на письменные требования регулятора, пояснил НБУ.

Принять необходимые меры для исправления выявленных нарушений и привести деятельности компании в соответствие с действующим законодательством Украины необходимо было до 14 апреля 2025 года. О чем НБУ предупредил компанию 24 марта этого года.

Решение об отзыве лицензии было принято Комитетом по вопросам надзора и регулирования рынков небанковских финансовых услуг 5 мая 2025 года.

Оно вступает в силу с момента его доведения до сведения компании, и она имеет право обжаловать его в течение шести месяцев в административном суде. При этом, согласно законодательству, обжалование не останавливает исполнение решения.

Согласно данным Уoucontrol, юридическое лицо ООО "Фин Траст Капитал" было зарегистрировано в 2017 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 14 млн грн.

Компания предоставляет услуги денежного посредничества, осуществляет финансовый лизинг и предоставляет другие финансовые услуги, за исключением страхования и пенсионного обеспечения.

Конечный бенефициарный владелец - Хуцишвили Торнике.

Напомним:

Недавно Верховный Суд подтвердил правомерность действий Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которая лишила лицензии "Контрактовый дом УМВБ". Универсальная товарная биржа осуществляла деятельность без надлежащей лицензии.

После длительного судебного процесса Кассационный административный суд подтвердил правомерность действий регулятора. И отметил обязательность лицензирования деятельности по организации централизованных торгов, независимо от вида продукции.

Ранее сообщалось, что Нацибанк аннулировал лицензию ООО "Финод", занимающегося обменом валют. Компания не приняла меры для устранения нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения.

Сообщалось также, что в марте 2025 года Нацбанк применил к шести банкам и трем небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.

В частности, на АО "МИБ" был наложен штраф в 20,5 млн грн из-за ненадлежащего исполнения обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов и ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода.