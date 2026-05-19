Росіяни поцілили у елеватор "Кернел" на Хмельниччині

Під час нічної атаки російських безпілотників на Хмельниччині було пошкоджено елеваторний комплекс компанії "Кернел".

Про це повідомила пресслужба агрохолдингу "Кернел".

"18 травня під час чергової атаки ворожих БПЛА пошкоджень зазнав елеватор Кернел у Хмельницькій області. Внаслідок влучання пошкоджено ємності та склади для зберігання зерна. Через руйнування частина зерна висипалася", – говориться у повідомленні.

У компанії зазначили, що ніхто зі співробітників підприємства не постраждав. Наразі триває оцінка масштабів пошкоджень та ліквідація наслідків атаки.

У ніч на 3 травня російські дрони атакували портову інфраструктуру Чорноморська на Одещині та пошкодили термінал "Кернел" з перевалки рослинної олії.

У серпні 2024 року завод з переробки олійних культур одного з найбільших українських агрохолдингів "Кернел" на заході України було пошкоджено в результаті атаки безпілотника, здійсненої Росією.