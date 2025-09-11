МВФ бачить величезну "діру" у фінансуванні України до 2027 року – Bloomberg

Міжнародний валютний фонд вважає, що потреби України у зовнішньому фінансуванні можуть бути на 20 мільярдів доларів вищими, ніж оцінює український уряд.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, які знайомі з перебігом дискусій між представниками української влади та МВФ про обговорення зовнішнього фінансування на 2026 та 2027 роки.

Узгодження розбіжностей має вирішальне значення, перш ніж МВФ розгляне запит України на нову кредитну програму, адже поточне фінансування закінчується.

"Оскільки війна йде вже четвертий рік і кінця їй не видно, зростають побоювання, що країна може зіштовхнутися з труднощами у покриванні своїх зростаючих військових потреб", - пише видання.

Україна дотримується своїх попередніх прогнозів, згідно з якими їй необхідно близько 37,5 мільярдів доларів зовнішньої допомоги протягом двох років, тоді як МВФ оцінює, що загальна сума буде на 10-20 мільярдів доларів вищою, сказав один із чиновників, знайомий з переговорами.

Очікується, що обидві сторони узгодять суму наступного тижня.

Більша частина фінансування з поточного пакета МВФ у розмірі 15,5 мільярдів доларів вже виплачена.

Програма, яка закінчується у 2027 році, передбачала завершення війни цього року.

Видання пише, що Україна неохоче збільшує податкове навантаження, попри рекомендації МВФ.

Фонд планує підштовхнути український уряд до скорочення обсягів тіньової економіки, які, за, даними джерел Bloomberg, становлять понад 30% ВВП.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко передала керівнику місії МВФ Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці, яка повинна підтримати Україну протягом наступних декількох років.