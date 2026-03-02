"Зроблено в Україні": Свириденко оголосила про нові гранти

Україна 2 березня починає приймати заявки на гранти для переробної промисловості та гранти на відновлення у 2026 році в рамках політики "Зроблено в Україні".

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Бізнес може отримати фінансування як на розвиток і масштабування виробництва, так і на відновлення обладнання після російських обстрілів.

Крім того, в Україні відкрили можливість повторного фінансування для тих, хто успішно реалізував проєкти і виконав всі зобов'язання по попередньому гранту.

Максимальна сума гранту:

до 8 млн грн — на розвиток;

до 16 млн грн — на відновлення (але не більше підтверджених збитків).

"Використати кошти можна на виробниче обладнання. Умова — створення від 5 робочих місць і сплата податків в обсязі отриманого гранту впродовж 3 років", - зазначила Свириденко.

Нагадаємо:

Уряд вносить зміни до проєкту із залучення підприємств до державної системи ППО, ухваленого в листопаді 2025.