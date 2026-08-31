Мінфін та МВФ визначають параметри держбюджету України

Керівництво Міністерства фінансів України та експерти Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення перспектив розвитку економіки та проєкту держбюджету на 2027 рік.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Зустрічі триватимуть протягом трьох днів у Києві, зазначили у відомстві

"Протягом тижня плануємо узгодити подальші кроки співпраці, враховуючи поточні умови економіки та потреби державного бюджету на 2027 рік," – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

У міністерстві нагадали, що 26 лютого Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного Фонду затвердила чотирирічну програму розширеного фінансування для України.

Нова програма розрахована на 2026–2029 роки та враховує оновлені макроекономічні й безпекові умови, в яких перебуває держава.

Вона передбачає фінансування в розмірі 8,1 млрд доларів для потреб держбюджету України – 2,2 млрд доларів вже надійшли.

"У межах програми Україна зобов'язується реалізувати амбітні структурні реформи для забезпечення ефективного повоєнного відновлення та просування до членства в ЄС", – говориться у повідомленні.

Серед них: зміцнення фіскальних інституцій і податкового адміністрування, посилення систем врядування та протидії корупції, розвиток фінансової та ринкової інфраструктури для повоєнної відбудови за підтримки приватного капіталу тощо.

Нагадаємо:

Делегація Міжнародного валютного фонду на чолі з главою місії по Україні Гевіном Греєм розпочала нову місію в Україні та проведе зустрічі з представниками влади та іншими стейкхолдерами.

У червні Україна та МВФ досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми EFF на $8,1 млрд, що відкриває шлях до нового траншу на $690 млн.

Раніше агентство Bloomberg писало, що Зеленський незадоволений роботою голови НБУ Андрія Пишного, вважаючи його занадто близьким до МВФ і недостатньо активним у підтримці воєнної економіки. МВФ нібито роздратував Зеленського вимогами низки непопулярних умов в обмін на кредити для підтримки Києва.