"Бесіда надскладна": Гетманцев розповів про зустріч з місією МВФ
Голова податкового комітету Данило Гетманцев назвав "надскладною" розмову з представниками місії МВФ та заявив, що стан публічних фінансів України "не залишає поля для оптимізму".
Про це він повідомив у Telegram.
За його словами, на зустрічі обговорювали виконання ключових домовленостей України в межах програм співпраці з МВФ та ЄС у сферах податкової політики, реформування фінансового сектору та ринків капіталу.
Значна частина цих зобов'язань потребує змін до законодавства. Водночас, за словами Гетманцева, ситуація у Верховній Раді залишається складною, а голоси доводиться збирати "фактично під кожне системне рішення".
Він заявив, що першочерговим завданням є своєчасне виконання взятих зобов'язань та продовження реформ.
"Від цього залежить макрофінансова стабільність держави, подальша підтримка та без перебільшення виживання країни", – написав Гетманцев.
Також сторони обговорили заходи з подолання бідності. За твердженням Гетманцева, її рівень в Україні зріс удвічі порівняно з довоєнним періодом. Він зазначив, що є конкретні пропозиції щодо підтримки населення, але деталей не навів.
Окремо під час зустрічі приділили увагу кейсу "Форест Гамп", порушили питання системної корупції, зокрема в банківській сфері.
Нагадаємо:
Делегація Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з главою місії по Україні Гевіном Греєм розпочала нову місію в Україні та проведе зустрічі з представниками влади та іншими стейкхолдерами.