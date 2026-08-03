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У червні середня зарплата у центральних органах влади зросла до майже 67 тисяч – Мінфін

Анастасія Дячкіна — 3 серпня, 11:29
У червні середня зарплата у центральних органах влади зросла до майже 67 тисяч – Мінфін
Getty Images

Середня нарахована заробітна плата працівників центральних органів виконавчої влади у червні становила 66,84 тисячі гривень, що майже на 7 тис. грн більше, ніж минулого року.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів.

У відомстві пояснили, що сезонне зростання зарплат у червні, зокрема, пов'язане з періодом відпусток та виплатою працівникам грошової допомоги на оздоровлення.

Загалом у червні в державних органах працювали 165,6 тисячі людей. Із них 108,6 тисячі припадало на державні органи центрального рівня, включно з територіальними органами, 23 тисячі – на місцеві державні та військові адміністрації, ще 34 тисячі – на органи судової влади.

З "дашборду" Мінфіну видно, що у червні найвища середня зарплата серед центральних органів влади була у Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) – 107,2 тис. грн. На другому місці - Антимонопольний комітет (98,4 тис. грн), на третьому – Національне агентство з питань запобігання корупції (97,9 тис. грн).

Скрин з дашборду Мінфіну
Скрин з "дашборду" Мінфіну

Окремо Мінфін наводить дані про винагороди суддів. У червні середня нарахована суддівська винагорода у вищих судових органах – Верховному та Конституційному судах, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів та Вищому антикорупційному суді – становила від 197,8 тисячі до 446,7 тисячі гривень залежно від органу.

Водночас середня нарахована зарплата працівників апаратів органів судової влади центрального рівня становила 71,46 тисячі гривень.

Нагадаємо:

У березні середній рівень оплати праці для апаратів центральних органів влади становив 53,3 тис. грн, для обласних та територіальних управлінь центральних органів — 31,5 тис. грн та 15,5 тис. грн відповідно.

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Мінфін

У червні середня зарплата у центральних органах влади зросла до майже 67 тисяч – Мінфін
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