В Україні знизилася середня зарплата

У липні 2026 року середня зарплата штатних працівників в Україні становила 32 243 грн, що на 1,6% менше, ніж у червні.

Про це повідомила Державна служба статистики.

У червні середня зарплата становила 32 783 грн. Таким чином, за місяць показник зменшився на 540 грн.

Найвищу середню зарплату в липні зафіксували у Києві — 49 463 грн. У Луганській області вона становила 35 367 грн (як Держстат зміг порахувати там середню зарплату — не повідомляється), у Київській — 33 268 грн.

Найнижчі показники були у Чернівецькій області — 23 354 грн та Кіровоградській — 23 532 грн.

Серед видів економічної діяльності найбільше в середньому отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій — 78 716 грн. Найнижчою середня зарплата була в освіті — 20 237 грн.

Заборгованість із виплати зарплати станом на 1 серпня становила 3,8 млрд грн.

Нагадаємо:

У червні середня зарплата штатних працівників в Україні становила 32 783 грн, що було на 5,9% більше, ніж у травні.