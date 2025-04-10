Мінфін готує закон для оподаткування онлайн-продавців з першої гривні доходу – нардеп

Міністерство фінансів розробило законопроєкт, який передбачає щорічну передачу даних про всіх онлайн-продавців до податкової.

Про це повідомляє народна депутатка Ніна Южаніна.

Йдеться про користувачів цифрових платформ на кшталт OLX, Prom, ROZETKA та інших.

"Цим законопроєктом передбачено, що такі цифрові платформи будуть податковими агентами та мають утримувати з отриманих (продавцями – фізособами) доходів ПДФО та військовий збір", — написала вона.

Южаніна також зазначила, що Мінфін ігнорує підхід ЄС і ОЕСР, які передбачають мінімальні пороги для передачі даних. Зокрема, в ЄС звітують лише про тих продавців, які здійснили понад 30 операцій або отримали понад 2000 євро доходу на рік.

"У нас же, на думку Мінфіну, має передаватись інформація про усі без винятку операції та оподатковуватись усі кошти фізичної особи з 1 гривні", — наголосила депутатка.

Нагадаємо:

Відтепер податкова на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через мережу Інтернет та отримують грошові перекази за нього.

Державна податкова служба не штрафує за продаж особистих речей на Інтернет-майданчиках.