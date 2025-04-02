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Податкова ретельніше відслідковуватиме продажі через Інтернет: деталі

Альона Кириченко — 2 квітня, 14:34
Податкова ретельніше відслідковуватиме продажі через Інтернет: деталі
Getty Images

Відтепер податкова на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через мережу Інтернет та отримують грошові перекази за нього.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

З 1 березня поточного року ДПС отримує із Системи обліку даних РРО інформацію щодо:

- громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;

- фізичних осіб – підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги в частині порядку проведення розрахунків, тощо.

"ДПС насамперед націлена на профілактику та упередження порушень, які можуть виникати у платників податків та громадян через хибну організацію господарських операцій, та не має на меті лише застосування фінансових (штрафних) санкцій", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягає сотень транзакцій, при цьому відсутня державна реєстрація або використання РРО/ПРРО.

Нагадаємо:

Державна податкова служба перевиконала план надходжень за перший квартал на 36 млрд грн, або на 13 % до показників Мінфіну.

Податкова продаж

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Податкова ретельніше відслідковуватиме продажі через Інтернет: деталі
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