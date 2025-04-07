Податкова спростувала інформацію про штрафи за продажі власних речей через Інтернет

Державна податкова служба не штрафує за продаж особистих речей на Інтернет-майданчиках.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

"Інформація, поширена низкою медіа про те, що податкова нібито почала штрафувати продавців з OLX, Promua, соцмереж та інших платформ і автоматично відстежує всі грошові перекази на рахунки осіб, навіть якщо вони продають онлайн особисті речі, не відповідає дійсності", – йдеться в повідомленні.

В податковій наголосили:

– продаж особистих речей не розцінюється як підстава для відповідальності за порушення вимог законодавства;

– лише систематичний продаж та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької діяльності. Це не стосується реалізації особистих речей громадянами за допомогою таких платформ як OLX, Prom та будь-яких соцмереж;

– посилення контролю за інтернет-продажами здійснюється, щоб запобігти зловживанням та ухиленню від сплати податків саме в сфері підприємництва.

ДПС вкотре закликає підприємців, які залишаються в "тіні", самостійно та добровільно:

– зареєструватися як суб'єкт господарювання;

– здійснювати розрахунки через належним чином зареєстровані РРО/ПРРО;

– дотримуватися податкового законодавства, щоб уникнути фінансової та адміністративної відповідальності у майбутньому.

Нагадаємо:

З 1 березня ДПС отримує із Системи обліку даних РРО інформацію щодо громадян, які фактично займаються підприємницькою діяльністю, але без державної реєстрації та ФОП, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО.