Один з заводів агрохолдингу "Астарта" призупинив роботу
фото: Астарта
Завод з переробки сої агрохолдингу "Астарта" призупинив роботу після російського авіаудару 8 листопада.
Про це йдеться у біржовому повідомленні компанії, повідомило агентство Інтерфакс-Україна.
"Після нападу робота заводу була призупинена. Станом на дату оприлюднення цього повідомлення жертв серед співробітників не зафіксовано", – наголосила "Астарта".
Після завершення огляду Державної служби з надзвичайних ситуацій компанія оцінить завдані збитки та втрати.
Нагадаємо:
Варшавська фондова біржа 20 жовтня призупинила торги акціями українського агрохолдингу "Астарта" після падіння їхньої вартості на 19,14% — до 30,2 злотого.
Економічні підсумки дня у вашій пошті
Я погоджуюся на створення особистого кабінету для керування розсилкою та отримання листів від "Економічної правди". Відписатися від розсилки можна будь-коли.