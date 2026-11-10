Один з заводів агрохолдингу "Астарта" призупинив роботу

Завод з переробки сої агрохолдингу "Астарта" призупинив роботу після російського авіаудару 8 листопада.

Про це йдеться у біржовому повідомленні компанії, повідомило агентство Інтерфакс-Україна.

"Після нападу робота заводу була призупинена. Станом на дату оприлюднення цього повідомлення жертв серед співробітників не зафіксовано", – наголосила "Астарта".

Після завершення огляду Державної служби з надзвичайних ситуацій компанія оцінить завдані збитки та втрати.

Нагадаємо:

Варшавська фондова біржа 20 жовтня призупинила торги акціями українського агрохолдингу "Астарта" після падіння їхньої вартості на 19,14% — до 30,2 злотого.