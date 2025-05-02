Сумського комунальника підозрюють у мільйонних розтратах на ремонті доріг

Правоохоронці підозрюють керівника одного із структурних підрозділів комунального підприємства "Шляхрембуд" Сумської міської ради у службовій недбалості, що призвело до мільйонних збитків.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у 2023 році Хотінська селищна рада Сумського району та підприємство уклало договір щодо поточного ремонту комунальної дороги в с. Писарівка.

При цьому підозрюваний не забезпечив високу якість, дотримання технічних характеристик та вимог до виробленої продукції, яка використовувалась під час ремонту.

Відтак комунальне підприємство виконало ремонт з використанням матеріалів, які не відповідають нормативним вимогам.

Згідно з висновком експертів, завищення вартості виконаних будівельних робіт комунальним підприємством у зв’язку з використанням невідповідних матеріалів складає 3,9 млн грн.

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Офіс Генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців столиці, які ошукали фермерів на понад 3 млн грн.