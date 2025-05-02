Сумского коммунальщика подозревают в миллионных растратах на ремонте дорог

Правоохранители подозревают руководителя одного из структурных подразделений коммунального предприятия "Шляхрембуд" Сумского городского совета в служебной халатности, что привело к миллионным убыткам.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в 2023 году Хотинский поселковый совет Сумского района и предприятие заключило договор о текущем ремонте коммунальной дороги в с. Писаревка.

При этом подозреваемый не обеспечил высокое качество, соблюдение технических характеристик и требований к производимой продукции, которая использовалась во время ремонта.

Поэтому коммунальное предприятие выполнило ремонт с использованием материалов, которые не соответствуют нормативным требованиям.

Согласно заключению экспертов, завышение стоимости выполненных строительных работ коммунальным предприятием в связи с использованием несоответствующих материалов составляет 3,9 млн грн.

Напомним:

Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении двух жителей столицы, которые обманули фермеров на более 3 млн грн.