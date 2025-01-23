Ошукали фермерів на понад 3 мільйони: двох киян судитимуть за шахрайство

Офіс Генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців столиці, які ошукали фермерів на понад 3 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Раніше судимі чоловіки, видаючи себе за службовців органів держвлади, телефонували потенційним потерпілим та пропонували їм отримати іноземні гранти на розвиток сільських господарств.

Вони схиляли фермерів до сплати коштів у якості комісійних платежів. В подальшому, заволодівши отриманими грошима, переводили їх у готівку.

Обвинувачені обіцяли фермерам виконати свої зобов’язання по угоді, щоб відтермінувати їх звернення до правоохоронців, а потім взагалі не відповідали на дзвінки.

Обвинувачені перебувають під вартою.