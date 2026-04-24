Будинки в столиці: скільки вони коштують в різних районах Києва

Медіанна ціна будинку в Києві коливається від $152 тис. до понад $1 млн залежно від району.

Про це йдеться в аналітиці від онлайн сервісу для пошуку нерухомості ЛУН.

Зазначається, що станом на 6 квітня найдорожчими залишаються будинки в Печерському районі — $1,09 млн у середньому. Це більш ніж у 7 разів дорожче, ніж у Дніпровському районі, де медіанна ціна становить $152 тис.

За даними дослідження, у топі також Голосіївський ($420 тис.), Оболонський ($345 тис.) та Подільський ($330 тис.) райони. Середній сегмент формують Солом'янський ($265 тис.) і Деснянський та Святошинський (по $210 тис.).

Нижче — Дарницький ($170 тис.) та Дніпровський ($152 тис.). У Шевченківському районі наразі недостатньо даних для коректної оцінки.

Як йдеться в аналізі передмістя Києва в радіусі до 50 км, тут розкид цін ще більший: від $150 тис. у Гнідині до $900 тис. у Козині та $870 тис. у Плютах. Високі ціни також у Лебедівці ($650 тис.) та Лісниках ($600 тис.), що традиційно входять до преміального поясу передмістя.

Крім того, значна частина передмість перебуває у діапазоні $160–220 тис. — зокрема Вишгород ($163 тис.), Гатне, Крюківщина та Софіївська Борщагівка (по $160 тис.), а також Хот'янівка, Осещина та Стоянка (по $165 тис.).

Водночас у Львові найдорожчі будинки в Личаківському районі ($210 тис.), далі — Залізничний ($200 тис.) і Шевченківський ($180 тис.). В Одесі різниця ще контрастніша: Приморський район — $285 тис., Київський — $230 тис., тоді як у Пересипському — $80 тис., а в Хаджибейському — $65 тис.

Нагадаємо:

Середня ціна приватного будинку на вторинному ринку Київської області коливається від $35 500 до $270 000 залежно від району.

У 2025-2026 роках інтерес до купівлі будинків в Україні демонструє поступове відновлення після просідання на початку 2024 року.