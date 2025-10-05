Компанія Шкіля почала ремонт Харківського шосе за мільярд гривень

З 5 жовтня 2025 року розпочався капітальний ремонт Харківського шосе у Дарницькому районі столиці, вартістю 1,26 млрд грн.

Про це повідомила компанія-підрядник – група "Автострада" Максима Шкіля.

Ремонт охоплює ділянку довжиною 5,4 км, що з'єднує проспекти Соборності, Леоніда Каденюка та Миколи Бажана. Спершу роботи розпочнуть на ділянці від Харківської площі до вулиці Тростянецької на непарній стороні.

У КМДА зазначили, що на час робіт рух транспорту організують однією смугою в кожному напрямку.

Мапа: КМДА

В рамках ремонту планують повністю замінити основу дороги, облаштувати нові автобусні зупинки та підняти посадкові майданчики на трамвайних зупинках, облаштувати майданчик для тимчасового зберігання авто, зробити велодоріжки вздовж усього Харківського шосе.

Крім цього, планують відремонтувати та модернізувати всі підземні переходи та оновити дощову каналізацію.

Для зниження аварійності на дорозі передбачено окремі смуги для поворотів ліворуч.

Асфальтування планують завершити до кінця 2025 року, а повний комплекс робіт – у першому кварталі наступного року.

Нагадаємо:

Група компаній "Автострада", одна з найбільших дорожньо-інфраструктурних компаній в Україні, на початку вересня перемогла у тендері на капітальний ремонт Харківського шосе – однієї з основних вулиць на лівому березі Києва.

КК "Київавтодор" два тижні не наважувався укласти угоду з ТОВ "Автострада" про капремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах столиці за 1,26 млрд грн, хоча ще 16 вересня визнав компанію переможцем торгів.

Видання "Наші гроші" зазначало, що кошторис виглядає задорого: "1,26 млрд грн за п’ятикілометрову ділянку дороги це по чверті мільярда за кілометр. А це значно дорожче від звичайного асфальтування".

Компанія "Автострада", що належить Максиму Шкілю, будує нові станції метро в Києві, зокрема на Виноградар, вона також отримає 1,18 млрд грн на добудову Подільського мосту.