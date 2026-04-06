Комітет Ради підтримав один із податкових законопроєктів для кредиту МВФ

Комітет з питань податків підтримав продовження військового збору на 3 роки

Комітет з питань податків Верховної Ради підтримав законопроєкт №15110 про продовження дії військового збору на 3 роки після завершення війни.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Також в Бюджетному кодексі буде створений окремий спецфонд, куди цей збір буде надходити.

Цей законопроєкт є "маяком" Міжнародного валютного фонду – його ухвалення є вимогою для отримання Україною фінансування.

Комітет рекомендував ухвалити законопроєкт за основу та в цілому. У вівторок, 7 квітня, Верховна Рада буде голосувати за цей проєкт.

Раніше Кабмін розбив "Великий податковий законопроєкт" на кілька менших проєктів, серед яких і №15110.

Зранку 6 квітня Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з керівниками комітетів Верховної Ради та обговорила урядові реформи, необхідні для отримання фінансування від ЄС та МВФ.