Комітет Ради підтримав один із податкових законопроєктів для кредиту МВФ

Семен Рубан — 6 квітня, 11:50
Комітет Ради підтримав один із податкових законопроєктів для кредиту МВФ
Комітет з питань податків підтримав продовження військового збору на 3 роки

Комітет з питань податків Верховної Ради підтримав законопроєкт №15110 про продовження дії військового збору на 3 роки після завершення війни.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Також в Бюджетному кодексі буде створений окремий спецфонд, куди цей збір буде надходити.

Цей законопроєкт є "маяком" Міжнародного валютного фонду – його ухвалення є вимогою для отримання Україною фінансування.

Комітет рекомендував ухвалити законопроєкт за основу та в цілому. У вівторок, 7 квітня, Верховна Рада буде голосувати за цей проєкт.

Нагадаємо:

Раніше Кабмін розбив "Великий податковий законопроєкт" на кілька менших проєктів, серед яких і 15110.

Зранку 6 квітня Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з керівниками комітетів Верховної Ради та обговорила урядові реформи, необхідні для отримання фінансування від ЄС та МВФ.

Комітет Ради підтримав один із податкових законопроєктів для кредиту МВФ
Рада внесе законопроєкти для фінансування: Свириденко зустрілася з нардепами
"Альтернативи немає": Гетманцев прокоментував очікувані податкові зміни

