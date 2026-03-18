Уряд ухвалив “кешбек на пальне”: стало відомо, коли почне діяти програма

Українці з 20 березня зможуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Показники кешбеку будуть такими:

15% – на дизельне паливо;

10% – на бензин;

5% – на автогаз.

Максимальна сума кешбеку – до 1000 грн на людину на місяць.

Програма працюватиме до 1 травня в межах "Національного кешбеку". Перелік АЗС, залучених до програми, вже доступний на офіційних ресурсах.

Клієнтам "Національного кешбеку" компенсація нараховуватиметься автоматично при оплаті карткою.

Кошти з кешбеку можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліки, продукти українського виробництва, книги, поштові послуги або підтримку ЗСУ.

13 березня Кабмін виділив додаткові 2,1 млрд грн на програму "Національний кешбек".

Також Свириденко заявляла про підготовку одноразової допомоги у 1500 грн для найбільш вразливих категорій українців: пенсіонерів, людей з інвалідністю, багатодітних сімей тощо.