Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Уряд ухвалив "кешбек на пальне": стало відомо, коли почне діяти програма

Семен Рубан — 18 березня, 19:30
Уряд ухвалив кешбек на пальне: стало відомо, коли почне діяти програма
Уряд ухвалив “кешбек на пальне”: стало відомо, коли почне діяти програма
Getty Images

Українці з 20 березня зможуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Показники кешбеку будуть такими:

  • 15% – на дизельне паливо;
  • 10% – на бензин;
  • 5% – на автогаз.

Максимальна сума кешбеку – до 1000 грн на людину на місяць.

Програма працюватиме до 1 травня в межах "Національного кешбеку". Перелік АЗС, залучених до програми, вже доступний на офіційних ресурсах.

Клієнтам "Національного кешбеку" компенсація нараховуватиметься автоматично при оплаті карткою.

Кошти з кешбеку можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліки, продукти українського виробництва, книги, поштові послуги або підтримку ЗСУ.

Нагадаємо:

13 березня Кабмін виділив додаткові 2,1 млрд грн на програму "Національний кешбек".

Також Свириденко заявляла про підготовку одноразової допомоги у 1500 грн для найбільш вразливих категорій українців: пенсіонерів, людей з інвалідністю, багатодітних сімей тощо.

АЗС Кабмін пальне Свириденко

пальне

