В Україні запрацював "кешбек на пальне"

В Україні 20 березня запрацювала часткова компенсація витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі "Національний кешбек".

Про це 18 березні повідомляла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Показники кешбеку будуть такими:

15% – на дизельне пальне;

10% – на бензин;

5% – на автогаз.

Максимальна сума кешбеку – до 1000 грн на людину на місяць.

Програма працюватиме до 1 травня в межах "Національного кешбеку". Перелік АЗС, залучених до програми, доступний на офіційних ресурсах.

Клієнтам "Національного кешбеку" компенсація нараховуватиметься автоматично при оплаті карткою.

Кошти з кешбеку можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліки, продукти українського виробництва, книги, поштові послуги або підтримку ЗСУ.

Нагадаємо:

13 березня Кабмін виділив додаткові 2,1 млрд грн на програму "Національний кешбек".