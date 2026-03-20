В Україні запрацював "кешбек на пальне"

Віктор Волокіта — 20 березня, 09:15
В Україні 20 березня запрацювала часткова компенсація витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі "Національний кешбек".

Про це 18 березні повідомляла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Показники кешбеку будуть такими:

  • 15% – на дизельне пальне;
  • 10% – на бензин;
  • 5% – на автогаз.

Максимальна сума кешбеку – до 1000 грн на людину на місяць.

Програма працюватиме до 1 травня в межах "Національного кешбеку". Перелік АЗС, залучених до програми, доступний на офіційних ресурсах.

Клієнтам "Національного кешбеку" компенсація нараховуватиметься автоматично при оплаті карткою.

Кошти з кешбеку можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліки, продукти українського виробництва, книги, поштові послуги або підтримку ЗСУ.

13 березня Кабмін виділив додаткові 2,1 млрд грн на програму "Національний кешбек".

"єБак" від Зеленського: "кешбек" на пальне профінансують всі українці
Уряд ухвалив "кешбек на пальне": стало відомо, коли почне діяти програма

