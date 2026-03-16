Кабмін готує додаткову допомогу у 1500 гривень та кешбек на бензин

Кабінет міністрів готує додатковий пакет підтримки для людей - одноразову допомогу 1500 грн для найбільш вразливих категорій українців, а також кешбек на пальне в межах програми "Національний кешбек".

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко 15 березня.

За її словами, майже 10 тисяч портативних зарядних станцій уже надіслано родинам, у яких є діти з інвалідністю підгрупи А.

Вона також повідомила, що продовжують діяти й інші програми енергетичної підтримки для людей, громад і бізнесу.

Так, майже 25 тисяч працівників ремонтних бригад, які відновлюють енергосистему після російських атак, уже отримали додаткові виплати по 20 тисяч гривень за січень та лютий. Такі ж доплати енергетики, комунальники, газовики, залізничники отримають і за березень.

Крім того, 38 тисяч підприємців уже отримали до 15 тисяч грн допомоги для посилення енергонезалежності. Загальна сума фінансування, за словами Свириденко, становить майже 380 млн гривень. Завдяки цій підтримці, зазначає вона, магазини, аптеки, кав'ярні, та інші важливі послуги у громадах продовжують працювати під час відключень.

На кредити під 0% для закупівлі генераторів та акумуляторів надійшло 650 заявок. 136 кредитів на суму майже 200 млн грн уже видано банками-партнерами.

Вона також додала, що в межах програми "5-7-9%" для розвитку власної генерації підписано 132 договори для бізнесу на понад 2,3 млрд грн та 31 договір для ОСББ.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів України додатково виділив 2,1 млрд грн на програму "Національний кешбек".