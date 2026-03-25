Один із найбільших українських операторів АЗС почав знижувати ціни на пальне

Семен Рубан — 25 березня, 14:05
Один із найбільших українських операторів АЗС почав знижувати ціни на пальне
Один із найбільших українських операторів АЗС почав знижувати ціни на пальне
Фото: "НафтоРинок"

Мережа UPG стала першим великим оператором, який розпочав зниження роздрібних цін на пальне: вартість бензину впала на 2 грн/л, а дизельного пального – на 1 грн/л.

Про це пише "НафтоРинок".

Мережа UPG налічує понад 500 заправних станцій у 21 областях України. Вона заснована у 2003 році Володимиром Петренком.  

Тепер вартість бензину А-95 на UPG становить 71,90 грн (74,90 за А-95+), а дизелю – 84,90 грн (87,90 за ДП+).

Також у "НафтоРинку" зазначили, що з початку року бензин А-95 подорожчав у середньому на 10,26 грн/л, дизпальне – на 17,28 грн/л, а автогаз – на 5,47 грн/л.

Раніше засновник UPG Володимир Петренко в інтерв'ю LIGA.net повідомляв, що впевнений у тому, що ціни на українських АЗС знизяться до рівня 27 лютого після закінчення війни на Близькому Сході.

Водночас інші мережі, такі як Ukrnafta, БРСМ, Avantage7 та AMIC Energy зберігають нижчі ціни на пальне, ніж UPG.

Ціни в найбільших мережах АЗС станом на 25 березня
Ціни в найбільших мережах АЗС станом на 25 березня
"НафтоРинок"

Нагадаємо:

20 березня в Україні запрацювала часткова компенсація витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі "Національний кешбек". За програмою можна отримати кешбек у 15% на дизель, 10% на бензин та 5% на автогаз. Максимальна сума кешбеку – до 1000 грн на людину на місяць, а програма працюватиме до 1 травня.

ціни АЗС UPG пальне

Один із найбільших українських операторів АЗС почав знижувати ціни на пальне
