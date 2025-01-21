Переселенці почнуть отримувати субсидії на оренду житла в кінці січня

Кабінет Міністрів розпочне виплати субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб із 29 січня.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає "Інтерфакс-Україна".

"Розгортається програма підтримки внутрішніх переселенців. З 29 січня стартує субсидія з оренди житла. Це значно знизить навантаження на сімейні бюджети", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Нагадаємо:

У Кінці грудня уряд запровадив субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб у межах ініціативи "Зимова підтримка". Кабмін поширив на всю територію України субсидії на оренду житла для переселенців. Скористатися субсидією на оренду житла зможуть переселенці, які перемістилися в будь-який регіон, підконтрольний уряду України.

Право на субсидію також отримають сім'ї, які орендують житло і витрачають на оренду понад 20% своїх сукупних доходів.

Субсидію на оренду житла для переселенців призначатимуть за аналогією з житловою субсидією, а її розмір розраховуватимуть індивідуально для кожної сім'ї.