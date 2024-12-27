Субсидії на оренду житла для переселенців: уряд запускає нову програму

Уряд запроваджує субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб у межах ініціативи "Зимова підтримка".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, ця програма запрацює вже в січні наступного року.

"Вимушені переселенці, які витрачають більше 20% своїх доходів на оренду житла, зможуть податися на субсидію, і держава частково компенсує їм ці витрати, - зазначив Шмигаль.

Він також наголосив, що уряд також компенсує орендодавцям частину податків на дохід за умови здачі квартири або будинку внутрішньо переміщеним особам офіційно за договором.

"Субсидія на оренду житла для ВПО тепер буде діяти в усіх регіонах. Сьогодні ухвалили відповідні зміни", - розповів прем'єр-міністр.

Нагадаємо:

Верховна Рада 4 грудня підтримала в цілому законопроєкт №11028 про компенсації для внутрішньо переміщених осіб за знищене нерухоме майно.