В Україні на третину поменшало ДТП через поганий стан доріг

У 2025 році в Україні було зафіксовано 332 дорожньо-транспортні пригоди, які стались через неналежний стан доріг.

Про це інформує Опендатабот з посиланням на дані Департаменту патрульної поліції.

Йдеться, що це на третину менше, ніж у 2024 році, коли була зафіксована рекордна кількість від початку повномасштабної — 475 аварій. До порівняння, попередній рекорд був у 2021 році: тоді через неналежний стан доріг трапилось 849 автопригод.

Згідно з дослідженням, найбільше таких аварій традиційно фіксують на Львівщині — 72 ДТП. Водночас ситуація тут все ж покращилася: за рік кількість таких випадків скоротилася на 31%, а порівняно з 2021 роком — більш ніж удвічі.

Друге місце стабільно утримує Київ — 63 ДТП через порушення правил утримання доріг та вулиць. На відміну від Львівщини, тут ситуація дещо погіршилася: порівняно з 2024 роком кількість таких аварій зросла на 17%.

Водночас показник усе одно значно нижчий, ніж до повномасштабного вторгнення, підкреслили аналітики.

Трійку антилідерів цього року замикає Тернопільщина, де поліція оформила 29 ДТП через поганий стан доріг. За рік кількість аварій тут зросла на 16%. Загалом на ці 3 регіони припадає половина усіх таких ДТП, за даними дослідження.

В Україні з'явиться можливість повідомити про дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) через застосунок "Дія", а потерпіла сторона зможе також подати заявку на страхову виплату.