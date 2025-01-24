Юань зростає, оскільки Трамп послаблює митні погрози

Юань виріс разом з активами, чутливими до економіки Китаю, на тлі ознак того, що президент Дональд Трамп відмовляється від погроз запровадити вищі тарифи на експорт з цієї країни.

Про це пише Bloomberg.

Китайська валюта зросла до максимуму за останні шість тижнів як на місцевих, так і на міжнародних торгах після того, як Трамп заявив, що він не хотів би використовувати тарифи проти другої за величиною економіки світу.

Австралійський та новозеландський долари зросли більш ніж на 0,5%, тоді як базові дохідності казначейських облігацій знизилися.

На фондовому ринку індекс Hang Seng China Enterprises підскочив більш ніж на 2%.

З моменту інавгурації Трампа інвестори здебільшого зосередилися на тому, що він зробив у сфері торгівлі, і менше - на тому, що він говорив, стримано оптимістично налаштовані після того, як його перші дні не принесли масштабних нових мит, які він обіцяв у своїй передвиборчій кампанії. Долар ослаб, а юань зріс, оскільки трейдери дійшли висновку, що плаваючі 10% мита на китайський експорт далекі від 60%, про які йшлося раніше.

Юань виріс приблизно на 0,4% і торгується трохи нижче 7,26 за долар як на внутрішньому, так і на офшорному ринках. Індекс долара Bloomberg впав на 0,3%.

Нагадаємо:

Президент Дональд Трамп заявив, що планує ввести раніше анонсовані мита до 25% на товари з Мексики та Канади до 1 лютого.

Китайський юань послабився до 16-місячного мінімуму через сильні економічні дані з США та побоювання різкого підвищення тарифів, яке може запровадити адміністрація Дональда Трампа.