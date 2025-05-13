Китайский юань достиг полугодового максимума после сделки с США

Китайский юань подскочил до полугодового максимума, преодолев ключевую отметку 7,20 за доллар на фоне соглашения между Пекином и Вашингтоном о взаимном снижении пошлин.

Об этом пишет The Economic Times.

Издание отмечает, что это позволило юаню укрепиться на 0,2012% до 7,193 на материковом рынке и на 0,15% до 7,1878 на оффшорном рынке.

Как сообщается, это соглашение может стать важным шагом к завершению торговой войны, дестабилизировавшей мировую экономику.

Спотовый курс юаня в китайской валютной системе SFETS достиг самого высокого уровня с ноября 2024 года, а Центральный банк Китая объявил средний фиксированный курс на уровне 7,1991 - максимальном с 7 апреля.

Напомним:

Мировые финансовые рынки резко выросли на фоне договоренности США и Китая о существенном снижении взаимных пошлин, действовавших во время торговой войны.

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении "большого прогресса" в отношениях с Китаем после первого дня переговоров в Женеве.

Цены на нефть растут на фоне позитивных сигналов с торговых переговоров между США и Китаем, которые завершились в воскресенье.

Вашингтон выразил оптимизм в конце торговых переговоров с Китаем, направленных на деэскалацию торговой напряженности между двумя странами Дональдом Трампом.