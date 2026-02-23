Київського комунальника підозрюють у закупівлі солі для доріг за завищеною ціною

Поліція Києва оголосила про підозру посадовцю КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району", який закупив сіль для посипання доріг зі збитком 0,5 млн грн.

Про це повідомляє поліція Києва.

За даними слідства, начальник відділу публічних закупівель комунального підприємства уклав договір із приватним підприємством на закупівлю 2 000 тонн технічної солі для посипання доріг району у зимовий період за ціною у 14,1 млн гривень.

Слідчі встановили, що ціна замовленої солі була завищеною на понад 500 тис грн.

"Підозрюваний повинен був проаналізувати ринкову вартість товару перед укладанням угоди, проте не зробив цього і як наслідок територіальній громаді столиці було завдано збитків", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо:

У 2025 році Київ витратив на протиожеледну сіль вдвічі менше, ніж у 2024.

Керівника КП "ШЕУ Голосіївського району м. Києва" судитимуть за отримання солі у посередника з переплатою понад 800 тис грн.