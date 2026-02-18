Торік Київ витратив на протиожеледну сіль вдвічі менше, ніж у 2024-му

У 2025 році Шляхово-експлуатаційні управління Києва (ШЕУ) провели тендери на постачання протиожеледної солі на загальну суму 30 млн грн.

Про це свідчить аналіз ЕП тендерів на Prozorro.

У 2024 обсяг таких закупівель становив 60 млн грн.

Водночас, комунальні підприємства з початку 2026 року підписали договорів на 18 млн грн щодо забезпечення міста протиожеледною сіллю.

Рекордні обсяги закупівлі протиожеледної солі були у 2022 році – на понад 140 млн грн.

ШЕУ – це комунальні підприємства, які відповідають за ремонт, прибирання, утримання доріг та тротуарів.

Нагадаємо:

17 лютого 2026 року прокурори повідомили про підозру дев'ятьом посадовцям комунальних підприємств Києва за фактами службової недбалості, внаслідок якої тисячі киян протягом грудня 2025 – лютого 2026 року зазнали численних травм та витратили десятки тисяч гривень на лікування або ремонт автівок.

У Київській міській прокуратурі зазначили, що за зимовий період до медичних закладів звернулися понад 6 тисяч громадян, серед постраждалих – 321 дитина, госпіталізовано 1155 осіб.

Причиною травм стало неналежне оброблення тротуарів і доріг засобами проти ожеледиці, обслуговуванням яких займаються столичні комунальні підприємства.