Мільйонні розтрати: київських чиновників підозрюють на крадіжках ремонту доріг

Прокуратура повідомила про підозри п’ятьом посадовцям комунального шляхоексплуатаційного підприємства по ремонту та утриманню автомобільних шляхів Києва. Їх підозрюють у розтраті грошей комунальних підприємств (1,6 млн грн.).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що підозрювані були залучені до ремонту вул. Кирилівської в Подільському районі м. Києва та не перебували за основним місцем роботи, підписували та затверджували табелі обліку робочого часу для цих працівників і за основним місцем роботи.

"Згідно з документами, підписаних підозрюваними, бригади одночасно по 8 годин на день працювали та у своєму районі, і у Подільському", - ідеться в повідомленні.

Таким чином було здійснено перевитрату грошей на оплату праці та ЄСВ на загальну суму майже 1,6 млн гривень.

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