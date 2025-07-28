Миллионные растраты: киевских чиновников подозревают на воровстве ремонта дорог

Прокуратура сообщила о подозрениях пяти должностным лицам коммунального дорожно-эксплуатационного предприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог Киева. Их подозревают в растрате денег коммунальных предприятий (1,6 млн грн.).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следствие установило, что подозреваемые были привлечены к ремонту ул. Кирилловской в Подольском районе г. Киева и не находились по основному месту работы, подписывали и утверждали табели учета рабочего времени для этих работников и по основному месту работы.

"Согласно документам, подписанным подозреваемыми, бригады одновременно по 8 часов в день работали и в своем районе, и в Подольском", - говорится в сообщении.

Таким образом был осуществлен перерасход денег на оплату труда и ЕСВ на общую сумму почти 1,6 млн гривен.

Напомним:

Киевские детективы Бюро экономической безопасности разоблачили организованную группу лиц, которые обманывали иностранцев под видом инвестиционных компаний.