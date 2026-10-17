Anthropic уклала договір оренди першого канадського центру обробки даних

Компанія Anthropic уклала договір оренди з EverWind щодо потужностей центру обробки даних у Пойнт-Таппері, Нова Шотландія. Як повідомив у п'ятницю представник керівництва компанії, це перша угода розробника Claude щодо центру обробки даних у Канаді.

Про це повідомляє Reuters.

Окремо компанія EverWind оприлюднила плани інвестувати понад 10 млрд канадських доларів (7,6 мільярдів дол) у комплекс центрів обробки даних та проєкти вітроенергетики в Новій Шотландії, назвавши це найбільшою інвестицією з приватних джерел в історії провінції.

Центри обробки даних зазнають критики через значне споживання електроенергії та води, а також через навантаження, яке вони створюють на місцеву інфраструктуру.

Джейкоб Глік, керівник відділу державної політики Anthropic у Канаді, заявив, що компанія захищатиме споживачів та водні ресурси, водночас забезпечуючи вигоди для місцевих громад.

Минулого року компанія Anthropic витратила 7,33 млрд доларів на обчислювальні потужності та інфраструктуру, що втричі перевищує показник 2024 року.

Компанія готується до первинного розміщення акцій (IPO) у США, яке може оцінити її вартість у понад 2 трлн доларів, хоча контролер міста Нью-Йорка Марк Левін закликав її відкласти розміщення через занепокоєння щодо безпеки та корпоративного управління.

Нагадаємо:

Стартап Nuvacore, що займається розробкою мікрочипів і ще не має готового продукту, залучає сотні мільйонів доларів з оцінкою компанії приблизно в 2,5 млрд доларів для розробки нового центрального процесора, призначеного для центрів обробки даних.