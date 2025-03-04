Україна планує конфіскувати 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які знаходяться на рахунках міжнародних фінансових інституцій.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час пресконференції.

"Ми отримали спеціальний інструмент, який називається ERA – це спеціальний кредит для України в рахунок доходів від заморожених російських активів. Це перший крок. Наша ціль - конфіскація всіх 300 млрд доларів, які зберігаються на рахунках міжнародних фінансових інституцій", – розповів він.

Шмигаль зазначив, що Україна з цих коштів вже розпочала використання 50 млрд доларів.

"Розраховуємо найближчим часом отримати відповіді щодо наступних кроків у конфіскації всієї суми російських активів. Активно комунікуємо про це з Європейською комісією", – сказав він.

Нагадаємо:

Раніше агентство Reuters повідомляло, що Росія може погодитися на використання $300 мільярдів своїх заморожених активів у Європі для відновлення України.

При цьому росіяни начебто наполягатимуть, щоб частина цих коштів пішла на відбудову окупованих територій.

Як повідомляла ЕП, остання версія проєкту угоди між США та Україною щодо надр передбачає створення комерційного фонду, у якому США матимуть 100% контроль, а Україна виділятиме на нього кошти.

Президент Володимир Зеленський запропонував використати частину коштів із заморожених російських активів для наповнення майбутнього Фонду, який має стати частиною угоди про надання Вашингтону частки від мінеральних ресурсів України.