Україна отримала другий транш від Канади близько 1,7 мільярд доларів в межах ERA

Україна отримала другий транш від Канади обсягом 2,3 млрд канадських доларів або близько 1,7 млрд доларів США у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Кошти буде спрямовано на пріоритетні потреби держбюджету, зазначили у відомстві.

Повідомляється, що загалом внесок Канади в ініціативу ERA сягає 5 млрд канадських доларів, із яких 4,8 млрд канадських доларів вже надійшло до держбюджету.

"Механізм ERA обсягом до 50 млрд доларів США передбачає спрямування Україні кредитних коштів, що будуть погашатися та обслуговуватись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських активів", – уточнили в Мінфіні.

Нагадаємо:

Протягом 2025–2026 років Україна отримає за рахунок надприбутків з російських активів 3 млрд дол.

Європейський Союз офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 млрд євро на військову підтримку України.

Кредит на суму понад 3 мільярди доларів надасть Японія в межах ініціативи G7 ERA.