Українці встановили новий рекорд з інвестицій в ОВДП – Мінфін

Портфель ОВДП у власності фізичних осіб на початок листопада оновив історичний максимум та становить 173,1 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Порівняно з минулим місяцем вкладення громадян зросли на 3,3% або 5,6 млрд грн.

Загальний обсяг внутрішніх цінних паперів в обігу станом на 2 листопада становить 1 984,1 млрд грн.

Найбільшими власниками державних облігацій залишаються банки з портфелем 903,1 млрд грн. У власності Національного банку перебувало 654,8 млрд грн ОВДП.

Портфель юридичних осіб становив 208,6 млрд грн, страхових компаній – 26,15 млрд грн, нерезидентів – 18,2 млрд грн. У власності територіальних громад обсяг ОВДП становив близько 0,3 млрд грн.Також у Мінфіні розповіли, що продовжує зростати інтерес громадян до військових облігацій.

інфографіка: Мінфін

На початок листопада 2026 року їхній портфель у власності фізичних осіб сягнув 111,7 млрд грн. Це на 35,6 млрд грн, або 46,8%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У жовтні Мінфін провів 9 аукціонів з розміщення ОВДП протягом чотирьох днів. За їхніми результатами до державного бюджету залучено близько 14,3 млрд грн. Усі розміщення було здійснено в гривні.

За січень–жовтень 2026 року сукупний обсяг первинних розміщень та операцій з обміну ОВДП склав 405,1 млрд грн. Із них понад 285,3 млрд грн припадає на залучення коштів через аукціони з розміщення ОВДП, а 119,8 млрд грн – на номінальну вартість облігацій, розміщених у межах аукціонів обміну.

Нагадаємо:

У жовтні міжнародні резерви України збільшилися на 4,2% і 1-го листопада становили 49,1 мільярда доларів.