Перед перемир’ям між США та Іраном хтось поставив $1 мільярд на падіння нафти

Інвестори зробили ставку приблизно на 950 мільйонів доларів на падіння цін на нафту лише за кілька годин до того, як США та Іран оголосили про припинення вогню.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У вівторок інвестори продали сукупно 8600 контрактів на ф'ючерси на Brent і американську нафту, свідчать дані LSEG.

Згодом Трамп відмовився від погроз знищення "цілої цивілізації" й оголосив про двотижневе припинення вогню з Іраном, що обвалило нафтові ф'ючерси приблизно на 15% — нижче 100 доларів за барель на початку офіційної торгової сесії в середу.

Великі ставки на зростання або падіння цін на нафту не є чимось незвичним, оскільки трейдери використовують їх для хеджування великих обсягів фізичної торгівлі нафтою.

Однак такі угоди дуже рідко проводять великими пакетами, оскільки трейдери зазвичай вважають за краще використовувати розподілені ордери на багатьох біржах і просять брокерів застосовувати алгоритмічну торгівлю протягом багатьох годин, щоб виконати замовлення без впливу на ціни.

Ця ставка стала продовженням схожих дій 23 березня, коли інвестори продали нафтові ф'ючерси на 500 мільйонів доларів лише за 15 хвилин до оголошення Трампа про те, що він відкладає удари по енергетичній інфраструктурі Ірану. Це приголомшило ринки, а потім спричинило падіння ціни на нафту на 15%.

Під час торгів у вівторок близько 6200 контрактів на Brent змінили власника — це приблизно 1% від загального обсягу торгів за звичайну денну сесію. Водночас у цей самий час було продано близько 2400 контрактів на WTI, що також дорівнює приблизно 1% від звичайного денного обсягу торгів того дня.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування та атаку на Іран протягом двох тижнів, якщо країна погодиться повністю відкрити Ормузьку протоку.

Згодом Ізраїль також приєднався до двотижневого перемир'я з Іраном, яке раніше оголосив президент США Дональд Трамп.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран припинить військові дії та забезпечить безпечний прохід через Ормузьку протоку протягом двох тижнів, якщо напади на країну зупиняться.

Ціна на міжнародний еталон нафти марку Brent у середу 8 квітня впала нижче ста доларів після того, як президент США Дональд Трамп та міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі оголосили про перемирʼя.

Іран зупинив пропуск нафтових танкерів через Ормузьку протоку у відповідь на ізраїльські удари по Лівану.