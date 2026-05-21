Нафта відреагувала на ризик зриву мирної угоди США та Ірану

Ціни на нафту в четвер зросли більш ніж на 1%, частково відігравши попередні втрати, оскільки інвестори стежили за мирними переговорами між США та Іраном, тоді як обмежена пропозиція й скорочення запасів у США надали ринку певну підтримку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent зросли на $1,27, або 1,21%, до $106,29 за барель. Американські ф'ючерси West Texas Intermediate піднялися на $1,29, або 1,31%, до $99,55.

Обидва бенчмарки в середу впали більш ніж на 5,6% до найнижчого рівня за понад тиждень після того, як президент Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном перебувають на фінальній стадії, але також пригрозив новими атаками, якщо Тегеран не погодиться на мирну угоду.

"Ринок нафти залишається надмірно чутливим до заголовків, пов'язаних з Іраном, а учасники й далі покладають значні надії на повідомлення про прогрес у переговорах між США та Іраном", — заявили аналітики ING у записці в четвер.

"Ми вже багато разів були в такій ситуації, і зрештою це завершувалося розчаруванням", — додали вони, прогнозуючи середню ціну Brent на рівні $104 за барель у поточному кварталі.

Іран застеріг від нових атак і представив кроки, що закріплюють його контроль над критично важливою Ормузькою протокою, яка здебільшого закрита, хоча до війни через неї проходили поставки нафти та зрідженого природного газу в обсязі близько 20% світового споживання.

Три супертанкери з 6 млн барелів нафти для азійських ринків пройшли через Ормузьку протоку після того, як понад два місяці чекали в Перській затоці.