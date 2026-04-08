Ціна на нафту впала нижче 100 доларів після оголошення перемирʼя в Ірані

Ціна нафти впала нижче 100 доларів після оголошення перемирʼя в Ірані

Ціна на міжнародний еталон нафти марку Brent у середу 8 квітня впала нижче ста доларів після того, як президент США Дональд Трамп та міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі оголосили про перемирʼя.

Про це йдеться зі статистики tradingeconomics.

На 8:50 восьмого квітня ціна міжнародного еталону нафти Brent становила 93,8 долара, хоча днем раніше у вівторок вона була на рівні 109 доларів.

Падіння ціни нафти Brent tradingeconomics

Ціни продовжують падати.

Це сталось на тлі оголошення перемирʼя на 20 днів між США та Ізраїлем та Іраном.

Президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування та атаку на Іран протягом двох тижнів, якщо країна погодиться повністю відкрити Ормузьку протоку.

Згодом Ізраїль також приєднався до двотижневого перемир'я з Іраном, яке раніше оголосив президент США Дональд Трамп.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран припинить військові дії та забезпечить безпечний прохід через Ормузьку протоку протягом двох тижнів, якщо напади на країну зупиняться.