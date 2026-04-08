Іран зупинив пропуск нафтових танкерів через Ормузьку протоку у відповідь на ізраїльські удари по Лівану.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Агентство Fars, близьке до Корпусу вартових ісламської революції, повідомило, що в середу вранці двом танкерам дозволили пройти через протоку відповідно до угоди про припинення вогню.

Однак агентство додало, що "одночасно з ізраїльськими атаками на Ліван проходження танкерів через Ормузьку протоку зупинилося".

У спільній заяві військово-морські та аерокосмічні сили Корпусу вартових заявили, що останні події демонструють серйозність намірів Ірану тримати "палець на спусковому гачку" під час двотижневого припинення вогню і напередодні переговорів зі США, запланованих на п'ятницю

Президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування та атаку на Іран протягом двох тижнів, якщо країна погодиться повністю відкрити Ормузьку протоку.

Згодом Ізраїль також приєднався до двотижневого перемир'я з Іраном, яке раніше оголосив президент США Дональд Трамп.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран припинить військові дії та забезпечить безпечний прохід через Ормузьку протоку протягом двох тижнів, якщо напади на країну зупиняться.