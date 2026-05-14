Ціни на нафту відреагували на зустріч Трампа із Сі

Ціни на нафту у четвер, 14 травня, трохи зросли, а ринки зосередили увагу на важливій зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, очікуючи, чи вона матиме позитивний результат щодо війни з Іраном, яка суттєво порушила світові поставки нафти.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 26 центів (0,25%) до 105,89 долара США. Ф'ючерси на американську марку нафти West зросли на 32 центи (0,32%) до 101, 34 долари за барель.

У середу ф'ючерси на обидві еталонні марки нафти знизилися через побоювання інвесторів щодо можливого підвищення процентних ставок у США, оскільки дорожче паливо посилює інфляційний тиск. Brent подешевшала більш як на 2 долари за барель, а WTI – більш як на 1 долар.

Очікується, що Трамп під час зустрічі із Сі закликатиме Китай переконати Тегеран укласти угоду з Вашингтоном для припинення конфлікту. Водночас аналітики сумніваються, що Сі буде готовий чинити надмірний тиск на свого давнього стратегічного партнера.

Сторони також планують обговорити хитке торговельне перемир'я, конфлікт навколо Ірану та продаж американської зброї Тайваню.

"Ціни на нафту перебувають у режимі вичікування", – зазначили аналітики фінансової групи ING у звіті в четвер, додавши, що ринок може покладати надто великі надії на позитивні результати переговорів США та Китаю щодо Ірану.

Як зазначив аналітик компанії IG Тоні Сайкамор, якщо не вдасться досягти суттєвого прогресу у питанні відкриття Ормузької протоки, у США може залишитися небагато варіантів, окрім поновлення військових дій.

Тим часом Іран, схоже, посилив контроль над протокою, уклавши угоди з Іраком і Пакистаном про постачання нафти та скрапленого природного газу з регіону.

Китайський супертанкер, який перевозив 2 мільйони барелів іракської сирої нафти, у середу пройшов через Ормузьку протоку після того, як понад два місяці простояв у Перській затоці через війну між США та Іраном. Це був лише третій нафтовий танкер, який залишив протоку від початку війни.

Нагадаємо:

Танкер для зрідженого нафтового газу, який раніше перевозив іранські вантажі, пройшов повз межу блокади, оголошену минулого місяця ВМС США.