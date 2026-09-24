Уряд зберіг щомісячну доплату для вчителів на прифронтових територіях

Уряд зберіг окрему щомісячну доплату в розмірі 2 600 грн для вчителів на прифронтових територіях.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Попри обмежений фінансовий ресурс, Уряд зберіг окрему щомісячну доплату в розмірі 2 600 грн для вчителів на прифронтових територіях, які працюють очно або у змішаному форматі", – повідомив він.

Щомісячна доплата передбачена для 23 600 вчителів у 614 школах.

Уряд перерозподілив додаткові кошти, які дозволять провести повний розрахунок за фактично відпрацьований час у минулому навчальному році в громадах, де залишилася потреба у фінансуванні, та забезпечити її виплату до кінця року.

Нагадаємо:

Раніше Кабінет міністрів схвалив проєкт Державного бюджету на 2027 рік, його передали на розгляд Верховній Раді.

За словами премʼєра Сергія Корецького, ситуація з державними фінансами близька до критичної, а затримка необхідних голосувань у Верховній Раді може коштувати Україні значної частини з 29,5 млрд доларів міжнародного фінансування.

На початку вересня уряд запровадив жорсткий режим економії бюджетних коштів, не закріплених за потребами оборони.

Прем'єр Сергій Корецький заявив, що через затримку необхідних голосувань Україна ризикує втратити частину $29,5 млрд міжнародного фінансування.