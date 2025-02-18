Google виділяє 15 мільйонів доларів на освіту з кібербезпеки для 20 ВНЗ, два з них – українські

Програма "Семінари з кібербезпеки" від Google.org оголосила 20 університетів, які отримають підтримку від Google.org для розширення доступу до освіти з кібербезпеки.

Про це йдеться на сайті компанії.

"Окрім європейських університетів, програму розширено на заклади вищої освіти Близького Сходу та Африки. Серед вишів, що отримають підтримку від Google.org, 2 українських університети – Дрогобицький державний педагогічний університет і Київський національний університет імені Тараса Шевченка", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що університети-учасники забезпечать тисячам студентів можливість отримати практичний досвід через стажування, наставництво від професіоналів з кібербезпеки та хакатони.

Некомерційна організація Virtual Routes, що спеціалізується на новітніх технологіях та політиці, допоможе університетам адаптувати програми та навчальні плани відповідно до потреб кібербезпеки в їхніх регіонах.

У межах програми планується захистити від кібератак понад 3 500 місцевих організацій в різних країнах. Університети також отримають ключі безпеки Titan та безкоштовне навчання з кібербезпеки завдяки партнерству з провідною європейською GovTech компанією Possible Digital.

Нагадаємо:

Власник маркетплейсу Prom.UA Микола Палієнко спільно із групою українських продуктових IT компаній Tabula Rasa інвестували у британський блокчейн-стартап із захисту інтелектуальної власності RICH.

RICH працює над запуском пілотного проєкту з Києво-Могилянською Академією, Лондонською Бізнес-Школою (Велика Британія), університетами Берклі та Меріленд (США), та займається залученням pre-seed раунду інвестицій у розмірі 1 млн фунтів.