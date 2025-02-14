Власник Prom.UA та Vchasno.ua інвестував у стартап із захисту інтелектуальної власності

Власник маркетплейсу Prom.UA Микола Палієнко спільно із групою українських продуктових IT компаній Tabula Rasa інвестували у британський блокчейн-стартап із захисту інтелектуальної власності RICH.

Про це повідомляє пресслужба RICH.

Research Integrity Chain Ltd (RICH) було засновано в Лондоні у січні 2024 року. Серед засновників – українські IT-підприємці Дмитро Шестаков, Андрій Матюхін, та Андрій Афонін.

Платформа створює безпечне середовище для перевірки автентичності наукових статей, досліджень та інших об'єктів інтелектуальної власності, застосовуючи блокчейн та штучний інтелект.

RICH працює над запуском пілотного проєкту з Києво-Могилянською Академією, Лондонською Бізнес-Школою (Велика Британія), університетами Берклі та Меріленд (США), та займається залученням pre-seed раунду інвестицій у розмірі 1 млн. фунтів.

У планах стартапу також співпраця з такими організаціями як DARPA, National Science Foundation, та BBC.

Микола Палієнко коментуючи свої інвестиції у проєкт зазначив, що RICH має потенціал стати "золотим стандартом" захисту інтелектуальних прав у глобальному масштабі.