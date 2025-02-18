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Google выделяет 15 миллионов долларов на образование по кибербезопасности для 20 вузов, два из них - украинские

Алена Кириченко — 18 февраля, 16:38
Google выделяет 15 миллионов долларов на образование по кибербезопасности для 20 вузов, два из них - украинские
Getty Images

Программа "Семинары по кибербезопасности" от Google.org объявила 20 университетов, которые получат поддержку от Google.org для расширения доступа к образованию по кибербезопасности.

Об этом говорится на сайте компании.

"Кроме европейских университетов, программа расширена на высшие учебные заведения Ближнего Востока и Африки. Среди вузов, которые получат поддержку от Google.org, 2 украинских университета - Дрогобычский государственный педагогический университет и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко", - говорится в сообщении.

Отмечается, чтоуниверситеты-участники обеспечат тысячам студентов возможность получить практический опыт через стажировку, наставничество от профессионалов по кибербезопасности и хакатоны.

Некоммерческая организация Virtual Routes, специализирующаяся на новейших технологиях и политике, поможет университетам адаптировать программы и учебные планы в соответствии с потребностями кибербезопасности в их регионах.

В рамках программы планируется защитить от кибератак более 3 500 местных организаций в разных странах. Университеты также получат ключи безопасности Titan и бесплатное обучение по кибербезопасности благодаря партнерству с ведущей европейской GovTech компанией Possible Digital.

Напомним:

Владелец маркетплейса Prom.UA Николай Палиенко совместно с группой украинских продуктовых IT компаний Tabula Rasa инвестировали в британский блокчейн-стартап по защите интеллектуальной собственности RICH.

RICH работает над запуском пилотного проекта с Киево-Могилянской Академией, Лондонской Бизнес-Школой (Великобритания), университетами Беркли и Мэриленд (США), и занимается привлечением pre-seed раунда инвестиций в размере 1 млн фунтов.

Google образование

образование

Google выделяет 15 миллионов долларов на образование по кибербезопасности для 20 вузов, два из них - украинские
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