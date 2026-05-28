Новини 28 травня: порно залишили силовикам, Григоришина готують до Інтерполу

Про що сьогодні говорили:

Про порно. Через страх кримінального переслідування за виготовлення порнографії українці декларують та сплачують податки лише з 5% суми, яку заробляють на платформі OnlyFans.

Верховна Рада України не підтримала законопроєкт про декриміналізацію виробництва та поширення порнографії.

Про позику ЄС. Верховна Рада України ратифікувала угоду про позику на 90 мільярдів євро на підтримку України з Європейським Союзом.

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про сьомий транш підтримки України в рамках програми Ukraine Facility – майже 2,8 мільярда євро.

Про Григоришина. Офіс генпрокурора просить суд обрати бізнесмену Костянтину Григоришину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, після чого може звернутися до Інтерполу для оголошення його у міжнародний розшук.

Про бюджет. Український парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про внесення змін до держбюджету-2026 у зв'язку із запланованими надходженнями фінансової підтримки ЄС у розмірі 45 млрд євро в межах Ukraine Support Loan.

Про Ормуз. Перемовники США та Ірану досягли згоди щодо відкриття Ормузької протоки, проте це рішення потребує схвалення вищим політичним керівництвом країн – Дональдом Трампом та Моджтабою Хаменеї.

Ексклюзив ЕП:

Таксист в екрані: Uklon тестує технологію дистанційного керування авто

Uklon запустив тестування технології Remote Drive – дистанційного керування автомобілем. Завдяки цій технології авто може рухатися без водія в салоні, тоді як людина, яка ним керує, перебуває за кілька кілометрів у спеціальному модулі управління.