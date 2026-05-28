ОГП просить арешт для Григоришина, щоб звернутися до Інтерполу

Офіс генпрокурора просить суд обрати бізнесмену Костянтину Григоришину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, після чого може звернутися до Інтерполу для оголошення його у міжнародний розшук.

Про це повідомляють "Схеми" ("Радіо Свобода") з посиланням на відповідь ОГП.

За даними журналістів, клопотання зараз розглядає Шевченківський райсуд Києва, а питання звернення до Інтерполу вирішуватимуть після цього.

В ОГП також повідомили, що у справі вже арештовані кошти в банках і корпоративні права Григоришина у компаніях "Енера", "Енеравінниця" та "Сумиобленерго".

Як пишуть "Схеми", у березні 2026 року Григоришину та трьом посадовцям повідомили про підозру у справі про заволодіння коштами, а наприкінці квітня бізнесмена оголосили в розшук в Україні.

За версією слідства, на підконтрольному йому "Сумиобленерго" у 2020-2024 роках через фіктивну посаду радника могли вивести 68 млн грн.

Джерела "Схем" у правоохоронних органах повідомляють, що він міг виводити ці гроші через довірених осіб у Європі та витрачати на власні потреби.

Рішенням РНБО від 19 січня 2025 року, проти російського та українського бізнесмена Костянтина Григоришина ввели персональні санкції, які, зокрема, блокують активи.

2 березня прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру бенефіціарному власнику АТ "Сумиобленерго" Костянтину Григоришину та трьом посадовцям компанії у заволодінні 68 млн грн.