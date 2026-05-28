Рада не захотіла декриміналізувати порно

Верховна Рада України не підтримала законопроєкт про декриміналізацію виробництва та поширення порнографії.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт набрав лише 207 голосів, хоча проти проголосувало лише п'ять депутатів, у той час, як 60 нардепів не голосувало.

"В сучасній демократичній Україні і далі будуть кидати у вʼязницю на 7 років за те що дорослі люди будуть один одному свої оголені фото надсилати", – написав у Телеграм автор законопроєкту.

Документ пропонує скасувати кримінальну відповідальність за ввезення, створення та поширення порнографії за участю повнолітніх людей. Наразі така відповідальність передбачена ст. 301 Кримінального кодексу. Максимальна санкція цієї статті – до семи років позбавлення волі.

"Начебто 2026-ий рік, а досі більшість Ради чудово б підтримала методи середньовічної інквізиції", – додав він.

Тим часом голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що на наступній сесії законопроєкт знову буде на голосуванні. Вочевидь, ідеться про інший законопроєкт стосовно декриміналізації порно.

"Ми не зупинимося в боротьбі з з корупцією і лицемірством. На наступну сесію законопроект знову буде в залі", – повідомив він у Телеграм.

Зазначимо, що шороку в Україні правоохоронці відкривають близько 1,5 тис. кримінальних справ за виробництво порнографії за участю повнолітніх осіб.

Більшість таких справ стосуються не організованої діяльності OnlyFans-агенцій чи "порно-офісів", а фактів виявлення порнографії під час обшуків або її продажу через Telegram.

При чому хоча держава вважає виробництво порнографії кримінально карним злочином, вона вимагає оподатковувати доходи від її продажу.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що сума доходів українців від розміщення контенту на платформі Onlyfans за 2023 рік становить 131,75 млн дол. – це на 20 млн дол. більше, ніж за 2020-2022 роки.

Через страх кримінального переслідування за виготовлення порнографії українці декларують та сплачують податки лише з 5% суми, яку заробляють на платформі OnlyFans.

20 травня стало відомо, що Офіс генерального прокурора за оперативного супроводу СБУ викрив корупційну схему у Національній поліції. За версією слідства, вони брали хабарі за прикриття роботи офісів, які поширювали в інтернеті контент відвертого характеру.