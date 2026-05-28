Рада ухвалила у першому читанні зміни до держбюджету-2026

Український парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про внесення змін до держбюджету-2026 у зв'язку із запланованими надходженнями фінансової підтримки ЄС у розмірі 45 млрд євро в межах Ukraine Support Loan.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Законопроєкт передбачає додаткових 1,56 трлн грн — на оборону та безпеку. Загальний ресурс на оборону зростатиме до 4,367 трлн гривень.

З додаткових коштів 174,3 млрд грн — грошове забезпечення військових (з нарахуваннями), ще 1,371 трлн грн — закупівля озброєння, техніки та боєприпасів.

Крім того, 14,6 млрд грн становить резерв для потреб сектору безпеки

Іще 40 млрд грн передбачені на стійкість регіонів до зими. "Нова програма на: резервну генерацію, котельні, захист критичної інфраструктури — щоб люди мали світло та тепло", – зазначили у міністерстві.

40 млрд грн спрямують до Резервного фонду "для оперативного реагування на непередбачувані виклики воєнного часу.

Доходи бюджету зростають на 2,291 трлн грн — переважно за рахунок підтримки ЄС, зазначає Мінфін.

Дефіцит держбюджету скорочується з 18,5% до 12,1% ВВП.

Законопроєкт буде опрацьовано до другого читання за скороченою процедурою.

Нагадаємо:

Верховна Рада України ратифікувала угоду про позику на 90 мільярдів євро на підтримку України з Європейським Союзом.

Раніше Європейський Союз та Україна фіналізували текст Кредитної угоди, необхідної для отримання Києвом 90 млрд євро кредиту у 2026-27 років; документ уже внесли до Верховної Ради для затвердження разом з Меморандумом про взаєморозуміння щодо кредиту.